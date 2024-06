Jaak Madison kinnitas otsestuudios, et ei kandideeri Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) esimeheks ning esialgu ei hakka ta ka uue erakonna liikmeks. «Olen pikalt mõelnud praegu üldse tuleviku peale, et mis on kõige õigem ja mõistlikum teha. Väga suure tõenäosusega ma ise jään erakondlikult sõltumatuks, ma ei liitu mitte ühegi erakonnaga ja kaudselt aitan ERK-i loomist,» sõnas ta. Samas suunab ta kõiki siiski ERK-iga liituma, kes temalt nõu peaks küsima.



Madison selgitas, et tema seab praegu fookuse tööle Euroopa Parlamendis. «Jään sõltumatuks, et keskenduda puhtalt selle peale, et Euroopa parlamendis näidata oma valijatele, et maailmavaates pole midagi muutunud,» rääkis Madison. Ta meenutas, et kui ta liitus 2013. aastal EKRE-ga oli tal kohe soov hakata tegema palju tööd ning ka uue erakonna puhul teab ta, et siis peaks ta hakkama erakonna sees palju tööd tegema.



See hõlmab endas näiteks piirkondade külastamist, parteikoosolekutel käimist ning uue erakonna käimatõmbamist. «Tean juba ette, et siis mul tekib selline motivatsioon hakata näiteks noortekogu käima tõmbama, piirkondi üles ehitama. Ja ma tean, et ma tapan ennast sellega ära, sest samal ajal ma tahan teha Euroopa parlamendis tööd.»



Teisalt mängib tema otsuses rolli ka pereelu, sest viimase viie aasta jooksul on ta olnud Euroopa Parlamendis, EKRE aseesimees, tegelenud tihedalt Järva- ja Viljandimaa küsimustega ning ka riigikogu valimistega. «Tean, et kõige rohkem on kannatanud selle tõttu mu kodused. Pean kuskil tegema mõistliku kompromissi,» lisas ta.



Samas kinnitas ta, et tema maailmavaade pole muutunud ning tõenäoliselt osaleb ta ka 2027. aastal riigikogu valimistel. «Minu suurim eesmärk ja motivatsioon on see, et paremkonservatiivne tiib saaks selge ülekaalu riigikogus ja moodustaks omavahel valitsuse,» ütles Madison. «Kuidas ma saan kõige kasulikum sellele olla? See nüüd settib järgmise kuue kuu või aastaga. Samal ajal ma kaudselt, pingevabalt ja endale mingisugust kohustust üleliigselt võttes aitan ERK-i kaasa.»