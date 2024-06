EKRE-st lahkunud ja välja visatud liikmeid on loomas uut erakonda ERK, mille eesmärk on esindada konservatiivset valijat. Mis EKRE-s ikkagi juhtus ja mis uut erakonda EKRE-st eristama hakkab? Stuudios on külas europarlamendi saadik Jaak Madison. Saade algab kell 12.