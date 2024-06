SÕJASTUUDIO Indrek Kannik: venelased ründavad viimastel nädalatel piirkonda, kus asuvad Ukraina sõjaväelennuväljad

Need on mõlemad väga positiivsed uudised. Ukrainale on vaja rohkem õhuväge. Need kokkulepped, mis siiamaani F-16 osas on tehtud, ei ole lõpuks ikkagi veel piisav. Teiseks ei täitu need kokkulepped poole aasta ega aasta jooksul. Belgia on rääkinud aastast 2028, millal nende F-16 lennukid võiksid kohale jõuda. Nii et kui aasta lõpuks on võimalik ka mingisuguseid prantslaste Mirege kohale saada, on see ikkagi Ukraina jaoks suur pluss.

Prantslasete pakutud 4500 inimese väljaõpe on aga juba päris arvestatav number ja ma oletan, et vähemalt osaliselt hakkab see toimuma ka Ukraina territooriumil. See on asi, kus üks iseendale kehtestatud punane joon võetakse maha, mis on omakorda väga positiivne.

Siinkohal tuleb aga taas öelda, et täna oli jälle avalikkuses uudis, et president Biden on kohtudes Macroniga öelnud, et USA ei toeta sammu, hakata väljaõpet läbi viima Ukraina territooriumil. See on ameeriklaste poolt väga kahetsusväärne strateegiline sõnum ja täiesti põhjendamatu.

Kas lääne relvastuse kasutamise Venemaa territooriumil olevate objektide ründamiseks on lääneriigid valdavalt heaks kiitnud?

Tundub, et praktiliselt kõik Euroopa riigid ja nüüd ka USA on selles osas «jah» öelnud, aga Ameerika Ühendriikide poolt on endiselt väga tugevad piirangud peal. Sisuliselt lubatakse kasutada HIMARS-it, mille tegevusraadius on maksimaalselt 50 kuni 60 kilomeetrit, kaugemaid alasid ei ole nendega võimalik rünnata. Britid ja prantslased on andnud loa ka veidi kaugema tegevusraadiusega relvasüsteemide kasutamiseks ehk raadiusega 150 kuni 160 kilomeetrit. Ukrainlaste jaoks on see muidugi suur pluss, sest mida kaugemale neil õnnestub Vene logistika piirist lükata, seda raskem on venelastel rünnata Ukraina linnu ja valmistada ette operatsioone Ukraina piiri taga.