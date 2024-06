SÕJASTUUDIO Indrek Kannik: NATO lennukid tõusid öösel õhku, et takistada venelastel suunata oma rakette läbi Poola territooriumi

Viimastel kordadel on venelaste raketirünnakute puhul nii Poola ise kui seal olevad liitlased tavaliselt oma lennukid üles tõstnud. Mäletatavast on ju mitmel korral olnud juhtumeid, kus venemaa raketid on teel Ukraina mingi punkti ründamiseks kasutanud ka Poola territooriumi ja ma usun, et Poola tahab edaspidi selliseid olukordi vältida. Poola suveräänsuse vaatevinklist on need tegelikult väga ebamugavad olukorrad ja need on tegelikult ebamugavad ka ukrainlaste vaatevinklist, sest siis on neil keerulisem ära arvata, kust rakett tuleb. Selle võrra on ka raskem Ukraina õhutõrje töö.