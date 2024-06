JULGEOLEK TÄNA Kas Moskva vasturünnak algab Šveitsi rahukonverentsi ajal?

Suvi tõotab tulla kuum ning julgeolekuteemadel tasub hoida silma peal. Valitakse Europarlament ning on selge, et Venemaa sooviks endale võimalikult sõbralikku koosseisu. Selle nimel tehakse ka pingutusi, kuid suures plaanis on nende eduvõimalus pigem väike. Siiski annavad valimiste ajal nn idanema pandud seemned vilju kogu Euroopa parlamendi perioodi vältel.