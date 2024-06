Kas mõned kandidaadid on nii kindlalt europarlamendis sees, et nemad võivad juba kampaania tegemise lõpetada?

Tõepoolest, näiteks Marina Kaljurand võiks juba piletid ära osta ja puhkusele minna, tema hääled on olemas ja koos. Paraku on Marina Kaljuranna puhul on oluline see, et tema teeb tööd mitte ainult enda jaoks. Kaljurand töötab praegu sotside teise mandaadi nimel. Sotside puhul on see ebaproportsionaalselt suurem määral Marina Kaljuranna töö. Samas on näiteks Isamaa puhul koorem jagatud põhimõtteliselt kolme kandidaadi vahel. Jüri Ratas paistab praegu kõikide märkide järgi olevat favoriit, tema järel on Urmas Reinsalu ning Riho Terras. Nemad peavad tegema kõik selleks, et see teine mandaat tuleks.

Kindlad europarlamenti minejad on ka Urmas Paet ja Jaak Madison, aga sealt edasi läheb see kohtade täpne jaotus natuke põnevamaks. Kui esimeste nimede osas on asjad selged, siis selles osas, kas erakonnad saavad ühe mandaadi või kaks mandaati, on neid lahtisi otsi palju rohkem.

Vaatlejate hinnangul on Euroopa Parlamendi valimiskampaania olnud suhteliselt igav, aga mille järgi inimesed siis otsustavad?