Me teeme analüüsi ja arutame tänase linnavalitsusega, et kas see väljapakutud lahendus on kõige optimaalsem ja mis on meie valikuvariandid ning millised on kaasnevad tagajärjed. Tõsi on, et eraettevõte täna planeerib seda ristmikku, nad on juba vaeva näinud ja vahendeid kulutanud ning linnavalitsusest ei oleks ka aus pidevalt oma suuniseid muuta. Kahtlemata me arvestame erasektoriga, arvestame kaasnevaid mõjusid ja loodetavasti leiame selguse lähipäevil.

Nii et võib juhtuda, et Vladimir Sveti pärand läheb siiski ümbervaatamisele?

Võib juhtuda, et praegusel linnavalitsusel on kohati teised prioriteedid. Aga kui te küsisite poliitilise pärandi kohta, siis eks siin neid asju on mitmeid. Ma ise tooksin välja ehk rattateed. Linna rattateede strateegia on 2018. aastast. Pärast seda hakati punast värvi tänavatele kallama ja ütlema, et nüüd on moodne linn ning sõitke. Vaadates kasutatavust, eriti teatud kriitilisemates piirkondades, siis ei ole see väga populaarseks muutunud. Näiteks kas või Kaarli puiesteel. Olen seal ka ise sõitnud ja kuigi seal on kehtestatud 30 piirang, aga kui sa saad käe välja sirutada ja bussi katsuda, siis see mõjub paratamatult ohtlikult ning pigem näeme, et kergliiklejad valivad kõnnitee ja selles ei saa neid kuidagi süüdistada. Sellest tulenevalt tulebki küsida, et kas on aeg rattastrateegia üle vaadata.