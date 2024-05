Euroopa Parlamendi valimised on järgmisel nädalal. Hetkel tundub kõige tõenäolisem, et parima tulemuse teevad sotsiaaldemokraadid, kes säilitavad oma kaks kohta europarlamendis. Nendel seega väga palju võita või kaotada ei ole. Isamaa ja Reformierakond aga peavad mõlemad võitlema ühe koha pärast. Isamaal on head šansid endale üks koht juurde võita ja Reformierakonnal on reaalne oht üks oma kahest kohast kaotada. Mis laadi valimistega on tegu, milline näeb välja kampaaniaprotsess seestpoolt ning mida peaksid valijad silmas pidama oma valikute tegemisel, sellest räägivad Postimehe otsestuudios Luukas Kristjan Ilves (RE) ning Virve Linder (Isamaa).