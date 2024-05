MIS UUDIST? Rein Lang andmekogudest: see on tegelikult ikkagi maa sees olev teemandivaru

Kõrge kvaliteediga andmekogud tähendab seda, et need andmed vastavad tõele. «Kuskil andmebaasis on kirjas, et Mart Normet on sündinud sellel kuupäeval, siis tegelikult see kuupäev vastab ka tõele. Mitte nii, et on erinevad andmebaasid, kus sinu sünnipäev on kolmes erinevas kogus erinevalt kirjas. Siis tekib ka konflikt, et milline on see õige päev,» rääkis Lang.

Normeti sõnul eestlane ei mõtle liiga palju selle peale, kui palju meie kohta tegelikult andmeid on. «Saan aru, et tegeled praegu kodanikualgatuse vormis andmekogude juriidikaga. Kuidas me saaksime neid rohkem kasutada?» uuris Langilt Normet.

«Minu arvates küll peaks neid rohkem kasutama. See ei tähenda muidugi kaugeltki seda nüüd, et me anname oma andmeid vabalt riigi, omavalitsuse või erafirma kätte, et neid saaks vabalt töödelda. Ei-ei-ei! Ütleme näiteks, et Mart Normet liigub punktist A punkti B, mis tänasel päeval salvestub kusagil mobiiliandmetes. Kindlasti sa ei taha, et kõik saaksid teada, et sa liigud punktist A punkti B. Aga kui see kõik ei ole personaalne! Sinu taga on tegelikult mingi kood ehk sind ja seda liikuvat objekti ei oleks võimalik kokku viia. Just nende andmete alusel saab planeerida igasuguseid asju, kuni linnaehituseni välja, rääkimata trammi- ja bussiliiklusest,» kirjeldas Lang.