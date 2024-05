JULGEOLEK TÄNA Moskvas langeb kindraleid. Kuidas on NATO piiride tervis?

Sõjategevus Ukrainas on piiriülene ning intensiivne ja selle vaibumise märke ei paista. Mõlemal poolel on jõudu, kas kaitses olemiseks või siis piiratud ulatusega rünnakuteks.

Harkivi oblasti ründamine Venemaa poolt on toonud esile kaks suurt probleemi, mida paljud Euroopa ja NATO liitlased ei mõista. Esiteks ei saa Ukraina piiriüleselt sõdida. Suur osa relvade tarnijatest ei ole lubanud oma relvastuse kasutamist Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Seega, kui Venemaa hoiab oma logistika ja koondumisalad oma territooriumil, on Ukrainal neid ennetavalt väga keeruline rünnata. Teiseks ei olnud Ukraina ka ennast piirkonnas kuigivõrd kindlustanud, sest pisut elati veel Harkivi oblasti vabastamise võidutuules. Võimalik, et ei usutud ka suuremat sissetungi ning arvati, et sõjategevus piirkonnas piirdub vaid piiriüleste sööstude ja diversioonigruppide tegevusega.