Kui valus see teile on, kus see kõige valusam koht on?

Kõige valusam koht on teaduse seni planeeritud vahendite kärpimine ja tagasiminek selle ühe protsendi raames. Jah tõesti, SKP on langenud ja kui me sellest ühest protsendist kinni hoiaks, siis peaks sellel aastal 22 miljonit teaduse raha nii-öelda tagasi võtma. See sisuliselt tähendab teatud asjade tagasivõtmist, mis juba on ära planeeritud ja teaduse poole nii-öelda teele läinud.

Valitsus hakkab kohe tegema ka tuleva aasta eelarvet ja see ei tähenda, et tuleval aastal saab selle raha tagasi, vaid kärpida tuleb veel rohkem.

Seda raha ei ole võimalik tagasi saada, kuna sellel aastal tehtav lisaeelarve on nii-öelda eeltöö järgmise aasta eelarve kordategemiseks. Kui me sellel aastal negatiivset lisaeelarvet ei tee, siis selle võrra on raskem järgmisel aastal eelarve kordategemine. See on oluline, et me sellel aastal lisaeelarve vastu võtaksime, kuna selle võrra on järgmisel aastal ülesanne mingil määral lihtsam, sest eeltöö on ära tehtud. See ei tähenda seda, et kui sellel aastal 22 miljonit teadusest ära läheb, siis järgmisel aastal tuleb see raha tagasi. Ei tule.

Kas te julgete kinnitada, et kokkulepitud õpetajate palgaraha on järgmisel aastal olemas?