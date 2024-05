Illar Lemetti: Me selliseid arvutusi teinud ei ole, kuna hetkel on meil mure, mis on seotud nende maksumuudatustega, mis jõustusid sel aastal. Kui me võrdleme maamaksu laekumist eelmisel aastal ja sellel aastal kavandatavat laekumist, siis näiteks Viimsi vallale laekus eelmisel aastal maamaksu 2,56 miljonit eurot ja sel aastal on laekumine 2,2 miljonit eurot. Seal ei ole põhirõhk elamualusel maal, vaid riigi poolt tehtavate muudatustega vähenes tootmismaadelt laekuv maamaks. See vähenemine on meil kusagil 360 000 eurot. Riik kasutas seal erinevaid mudeleid ja kui arvati, et maamaksu laekumine suureneb, siis nii Viimsi valla näitel kui mõnedes teistes omavalitsustes, see hoopis vähenes. Nii et kui need muudatused tulevad, siis soovime teha eelkõige korrektsioonid just tootmismaaga. See on praegu meie kõige suurem valupunkt. Aga mis puudutab elamumaad, siis räägitakse küll, et õigus ise otsustada suurendab finantsautonoomiat, aga seda räägitakse ju selles kontekstis, et osadel omavalitsustel soovitakse tulemaksu laekumist vähendada. Nii et ühelt poolt me võtame teilt tulumaksu laekumist vähemaks nende inimeste pealt, kes omavalitsuses elavad ja teiselt poolt öeldakse, et võtke nendelt samadelt inimestelt läbi maamaksu raha tagasi. Selles kontekstis me kindlasti ei hakka oma inimeste käest seda äravõetavat raha läbi maamaksu tagasi võtma.