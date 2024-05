MIS UUDIST? Madis Kimmel: lapsevanemad peaksid Sildarude juhtumis peeglisse vaatama

Madis Kimmelit on ees ootamas sündmusterohke suvi, sest lähenemas on 2024. aasta suveolümpiamängud. «Kuku raadio teeb üle pika aja seda, mida raadiomaastik pole ammu teinud, olümpiaraadiot. Avamise päeva me ei tee, sest ilutulestikku pole mõtet kommenteerida. Kohe, kui läheb võistluseks, kuni viimase päevani välja on meil saatejuhid stuudios ja kommenteerivad,» sõnas Kimmel.