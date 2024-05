SÕJASTUUDIO Neeme Väli: venelased võivad uueks rünnakusuunaks valida Sumõ

Sumõ on praegu tõesti väga ägeda rünnaku all. Kindlasti püstitab see ukrainlastele jaoks küsimuse, kas Venemaa laiendab oma rünnakut üles lõuna poole või mitte, sest sellisel juhul tuleb hakata ju reserve liigutama. Nii et Sumõ on kindlasti üks selline koht, mida me peame lisaks Harkivile nüüd hoolega silmas pidama.

Tegelikult ikkagi toodi. Me ju esiteks väga täpselt ei tea, kui palju ja kust ja kuidas, aga selge on see, et reservist on toodud sinna juurde parema väljaõppega ja kogenenumaid üksusi, et pealetungi Harkivi all seisma panna. Me päris täpselt ei tea, kas kusagilt mujalt rindejoonelt on üksusi välja tõmmatud, aga selge on see, et märkimisväärne kogus ukrainlaste reserve on praegu Harkivi all rakendatud, et pealetungi stabiliseerida ja peatada. Sumõ on järgmine küsimus. Kas ka selle jaoks on vaja mingisuguseid üksusi reserveerida või ette valmistada.