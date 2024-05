MIS UUDIST? Marcel Johannes Kits jagab lava maailma tippudega

Juuni alguses külastab Eestit Ukraina üks tähtsamaid heliloojaid Valentõn Sõlvestrov ning Marcel Johannes Kitsel on au temaga kohtuda ja tema teoseid Estonia kontserdisaalis mängida. «Tegu on praeguse aja ühe olulisema heliloojaga, kahjuks Ukraina sõja tõttu, kuid temast on kujunenud Ukraina kultuuri esindusisik,» rääkis Kits.

Hiljuti Berliinist naasnud Kits hakkab tuleval nädalal salvestama oma debüütalbumit koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Albumile said valitud Kitse sõnul just need teosed, mis teda enim iseloomustavad. «Närv on tegelikult sees, aga see on oluline ja suur au, et saan oma esimese albumi just nendega teha,» ütles Kits.