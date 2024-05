SÕJASTUUDIO Peeter Tali: lahingud käivad juba Vovtšanski äärelinnas

Kui palju on venelastel õnnestunud edasi liikuda Belgorodi oblasti piirilt Ukraina poole?

Paraku on neil õnnestunud edasi liikuda kilomeetreid. Surve on praegu Vovtšanski linna peale, kus lahingud käivad juba äärelinnas. Eks venelaste siht on ikkagi Harkivi linn. Nad üritavad jõuda Harkivile nii lähedale, et see oleks suurtükitule ulatuses, kuna suurtükituli on odavam kui lennukipommide saatmine või raketituli. Eesmärk on viia ikkagi ukrainlased tasakaalust välja.

Seda Belgorodi oblastist tulnud rünnakut Harkivi oblasti peale võis prognoosida. Venelased mängisid selles mõttes hästi, et nende jõud ei olnud Belgorodi oblastis küll ülemäära suured, aga nad alustasid rünnakut ja tõid seda toetavaid üksuseid juurde. Ka venelased õpivad selle sõja kogemustest kogu aeg. Nende tegutsemise mõte on väga lihtne ja robustne – hoida surve peal kogu sellel rohkem kui tuhandekilomeetrisel rindelõigul. Kui kusagil õnnestub edu saavutada, siis tuua sinna jõude juurde eesmärgiga murda läbi, et ukrainlaste rinne kokku kukuks.

Olukord ei ole küll lihtne, aga Harkivi pärast ei ole mõtet ülemäära muret tunda, sest Harkiv on ikkagi väga põhjalikult kindlustatud. Samas on järjest enam tegemist rindelinnaga, kuna Harkiv on juba nädalaid olnud õhulöökide all.

Kui tugevad on sellel uuel rindelõigul ukrainlaste kaitseliinid?