Olümpiarõivaste kohta ütles Aus, et eesmärk oligi luua komplekt, mida sportlane ka pärast võistlusi kannaks. «Tegemist on laias plaanis jätkusuutlikuma lahendusega, mille sportlane sobitab oma garderoobi ning saab seda ka avatseremoonial kanda,» kirledas Aus.

Aus sõnas, et ta on oma toodetega väga rahul ja märkis, et disaini ja tootearendusprotsess kestis veidi üle aasta. «Tegemist on pigem minimalistliku rõivaga, mis toob välja selle kandja,» lisas ta.

Saatejuht Mart Normeti küsimusele, kas sellisel avatseremoonial peaks olema ikkagi pidulikum riietus või mitte, vastas Aus, et selline otsus on lõpuks iga riigi enda otsustada. «Ega kui nad tulid minu juurde tellima, siis nad teadsid, et ma ei tee peokleiti ja pintsakut,» ütles Aus. Ta lisas, et nende jaoks oli oluline, et riided oleksid eelkõige mugavad.

Kriitikale vastas Aus, et ta on teinud iseendaga kokkuleppe ning ei kritiseeri teisi disainereid, isegi kui neil on erinevad maitsed, sest ta teab, kui raske see töö on.

