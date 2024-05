Kuna Ukraina ei kontrolli oma riigipiiri kogu ulatuses, siis see distants, mida need droonid peavad läbima, võib olla isegi veel pikem, kui see viimatine 1500 kilomeetrit. Muidugi juhul, kui Ukraina eriüksused ei suutnud seda välja lasta kuskilt Venemaa territooriumilt. Ukraina ise neid rünnakuid kommenteerinud ei ole, nad on selles osas oma poliitikat viimase pooleteise kuu jooksul järsult muutnud ja ma arvan, et seal on omad põhjused.

Me ei tea, kust see lennuk startis. Jääb küll mulje, et ta on ikkagi sealt Ukrainast lennanud, aga see ei pruugi kindel olla. Me teame seda, et Venemaa ei suuda katta oma territooriumi õhutõrjega. See on fakt ja seda me teadsime tegelikult ka enne sõda. Aga nüüd on väga palju õhutõrjet seotud Ukrainas lahinguülesannete täitmisega. Enam-vähem korralik õhutõrje on neil Kurski oblastis, aga kui droonid sealt läbi lähevad, siis edasi on õhutõrje Venemaal juba väga juhuslik. Tugevam õhutõrje on Moskva ümbruses ja tõenäoliselt samuti Peterburi ümbruses. Ka need Eesti GPS-i segamised on märk sellest, et Venemaa mitte ei looda füüsilistele rakettidele või muudele õhutõrjerelvadele, vaid just elektroonilisele GPS-signaali segamisele ja raadiohäirete tekitamisele, et droonid sihtmärgist eemale peletada.