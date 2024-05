Saates «Õhtu!» jõuab täna kätte see kauaoodatud hetk, kui Piret sooritab «Õhtu! VÄLJAKUTSE». Tema ülesanne on täita Roberti ja Jüri antud ülesanded, kasutades ainult prantsuse keelt. Kuidas tal see õnnestub, näeb juba täna kell 21:30, Kanal 2-s.



Lisaks tulevad külla kaks meest, kes tegid aastaid ebatavalist tööd - üks ripsmnetehnikuna ja teine maniküür- ja pediküürijana. Uurime lähemalt, miks nad seda tööd armastasid. Kersti Kreismannist saab «Õhtu!» saatejuht ning Tõnu Ojast ja Meelis Rämmeldist see-eest vanadekodu elanikud!



«Õhtu!» on Kanal 2 eetris kell 21:30.