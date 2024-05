Ma arvan, et see on otstarbekas. See tähendab, et linna tugisüsteemid on koondatud ühtsesse kohta, et meil on strateegiakeskuses ühtne IT-teenistus, meil on ühtne personaliteenistus, finantsteenistus ja me liigume ka sinnapoole, et meil oleks rohkem ühtseid hankeid, mida korraldatakse ühe kvaliteediga kogu linnasüsteemi üleselt. Teiselt poolt on meil strateegiline planeerimine, mis puudutab arengukavasid ja selliseid horisontaalseid teemasid, kus ainult üks amet ei ole selle eest vastutav. Arvan, et see on laias laastus mõistlik. Eks mingisugused arutelud selles suhtes, kuidas seda vastutusvaldkonda täpsustada, seisavad ees, aga ma arvan, et laias laastus on see mõistlik korraldus.

Räägitud on sellest, et inimesed, kes võeti tööle vaid seetõttu, et nad kuulusid Keskerakonda, peaksid lahkuma, kui keeruline sellist revisjoni teha on?

Koalitsioonileppes meil siiski selliseid punkte ei ole, aga avalikus arutelus mitmed kolleegid sellest tõesti rääkisid. Ma arvan, et küsimus ei ole tegelikult erakondlikkuses, küsimus on selles, et Tallinna linna bürokraatiaaparaat on teatud kohtades paisunud paksuks. Mõne ametikoha puhul ei ole täpselt aru saada või ei ole üldse arusaadav, mis on avaliku võimu tegemise või avaliku huvi funktsioon. Kui vaadata veel seda, et ametikohta täidab mõni tubli Keskerakonna liige, siis võib paratamatult tekkida tunne, kas see koht on loodud spetsiaalselt selleks, et keegi saaks väikest palgarahakest.

Ümberkorraldusi ei tee me siiski vaid sellepärast, et keegi kuulub Keskerakonda, vaid seetõttu, et tegelikult sellist töökohta vaja ei ole. Osa taolised töökohad ei ole ainult erakondlikult, vaid lihtsalt pika aja peale on linnasüsteem teatud asutustes pigem paisunud ja selliseid optimeerimise ja efektiivsuse tõstmise ülesandeid ei ole liiga palju ette võetud. Ma ei ütle praegu, mis on selles kontekstis ambitsiooni siht, aga me teeme seda analüüsi teatud struktuursete reformide käigus. Kui me räägime asutuste liitmisest, siis selle tulemusena väheneb ka ametikohtade arv.