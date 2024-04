MIS UUDIST? Merle Liivak-Praks: kas lapsed taastuvad koolipingest piisavalt?

Mai algus toob endaga kaasa ühe erilise tähtpäeva – emadepäeva. See on aeg, mil täname ja austame emasid nende pühendumuse, armastuse ja hoolitsuse eest, mida nad meile igapäevaselt jagavad. Meie saates oli külas ajakiri Ema peatoimetaja, kes jagas meiega oma mõtteid põnevatel teemadel.

«Panin uudistes tähele, et käidi välja idee muuta lastekaitsepäev ametlikuks rahvuspühaks ja see tundus nii huvitav mõte,» kirjeldas Liivak-Praks ja mõtiskles, et miks mitte korraldada lastele üks päev, kus ka nemad saavad tunnustust.