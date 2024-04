SÕJASTUUDIO Indrek Kannik: venelaste edasiliikumine jätkub, ukrainlased on kõige rohkem territooriumi kaotanud Avdijivka juures

Ma arvan, et esimesed asjad sellest USA abipaketist on nüüd Ukrainas. Ukraina piiri on nad ületanud. On ju teada, et nad ootasid Lvivist saja kilomeetri kaugusel teisel pool piiri, kus on suur sõjaväelennuväli, mille kaudu liigubki enamik abi Ukrainasse. Need asjad ootasid seal ja nende üle piiri viimine võttis mõne tunni pärast seda, kui tuli president Bideni allkiri. Aga nad peavad jõudma ka nende üksusteni, kes seda kasutavad.

Ma arvan, et see ikkagi võtab veel natuke aega. Võib-olla lihtsamad asjad, nagu suurtükimoon, on juba üksusteni jõudnud, aga see, mis puudutab õhutõrjekomplekse ja kõiki selliseid asju, võtab aega. See ei käi paari päevaga. Parimal juhul võtab see paar nädalat, halvemal juhul kuu või kaks.

Kui suureks probleemiks võib saada asjaolu, et Ukrainal on keeruline saada uusi mehi rindele?

Uus mobilisatsiooniseaduste pakett võeti Ukraina ülemraadas paari nädala eest vastu ja see peaks looma süsteemi, kuidas uusi inimesi mobiliseerida. Aga selge on see, et need, kes läksid sõjaväkke puhta entusiasmi pealt, on juba rindel. Nüüd tuleb hakata mobiliseerima neid inimesi, kes parimal juhul lähevad kohusetundest ja mõned lähevad võib-olla ka vastumeelselt.