Millal võib USA abist juba rindel kasu olla?

Kui võtta kõik kokku – nii see USA abipakett, mis sai heakskiidu, samuti Tšehhi mürsuinitsiatiiv ja F16 hävitajad, stabiliseerivad need minu hinnangul olukorra rindel vähemalt 2025. aasta suve või sügiseni. Ehk kõik need paketid kokku võimaldavad Ukrainal praegust tasavägist seisu hoida.

Mis on need konkreetsed asjad, mis USAst tulevad?

Mul ei ole nii täpset informatsiooni, mis sinna kõik kuulub, sest 60 miljardit on väga suur summa, aga ilmselt sisaldab see laskemoona kõigile Ameerika Ühendriikidest kunagi juba Ukrainale antud relvasüsteemidele. Me räägime nii õhutõrjerakettidest Patrioti süsteemidele, samuti mitmikraketiheitjate laskekaugusega taktikalistest rakettidest, mis lähevad HIMARSile või selle võimsamatele analoogidele. Siin on olnud juttu ka 300-kilomeetrise raadiusega rakettidest ja kindlasti ka tavapärane 155 mm suurtükiväe laskemoon. Ühesõnaga kõik erinevad moonaliigid nendele relvasüsteemidele, mis Ameerika Ühendriigid on Ukrainale varem abiks andnud.

Kui kiire Ukrainal abi kättesaamisega on?

Tegelikult oleks see abi pidanud jõudma juba varem. On selge, et Ukrainal on puudus laskemoonast. Puudu on nii suurtükiväe moonast, aga eelkõige just õhutõrje relvasüsteemide moonast, mida on palju kulunud õhuvõitluses, mida Ukraina on pidanud Vene tiibrakettide, droonide ja lennutehnika vastu. Varusid on kulunud ära palju ja neid on vaja täiendada.

Mis toimub rindel, kui kriitiline on olukord Tšassiv Jaris?