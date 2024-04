OTSE POSTIMEHEST ⟩ Aivar Riisalu: uus Tallinna võimuliit on lihtsalt rumal, kui hakkab lahti laskma ka kogenud spetsialiste

Muidugi. Parim näide on ju Urmo Saareoja, kellega sotsiaaldemokraatidest nõukogu liikmed tegelesid. Urmo oli viimastel nädalatel väga erutunud ja see on mõistetav, kui sul on pere. Ma arvan, et tema jääb nüüd küll tööle edasi, aga kas see siis ei ole toiduahela loomine.

Kui palju on puhastatud tänaseks linnavõimu keskerakondlastest, kõigile on ju nähtav, et lahkusid abilinnapead ja nende nõunikud ning tagasi on kutsutud kõik linna asutustes olevad keskerakondlased, isegi need, keda võib eksperdiks pidada.

Tagasi kutsuti ka kõik linnaosavanemad, sellega koos ka sotsiaaldemokraadist Nõmme linnaosa vanem. Lisaks tõesti linna asutuste nõukogude liikmed. Mina olin AS Tallinna Arendus nõukogu esimees ja arvan, et andsin sellele ettevõttele uue hingamise. Selle ettevõttes suurimad märgid on filmilinnak Paljassaares ja Tallinna Linnahalli AS lõpetamine. Linnahalli puhul lõpetati ära mõttetu juhtimisstruktuur ja aastane kokkuhoid on seetõttu 400 000 eurot. Julgen öelda, et oma eraettevõtja taustaga olin ehk ka mina ekspert. Lisaks on minu teada asutud ka ametnikke koondama, näiteks on koondamisteate saanud kommunaalameti kauaaegne juhataja asetäitja Tarmo Sulg. Ma julgen öelda, et selle mehe najal on Tallinna kommunaalvaldkond tegelikult elanud. Nii et kui nad taolise käigu tegid, siis ei ole mul neist enam isegi kahju, see näitab, et nad on selgelt rumalad.