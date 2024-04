RAUDSAARE DIALOOGID ⟩ Postimehe aasta inimene Rainer Saks: kolmas aasta Ukraina sõda

Putin on veendunud, et Ukraina on kaotamas, ja paneb kõik mängu, kirjutas julgeolekuekspert Rainer Saks kolmapäeval oma igapäevases Postimehe veebi Ukraina sõja ülevaates. Senikaua, kuni Vene väed pole jõudnud Kiievisse, võime ennast veel turvaliselt tunda, kuid mis võiks edasi saada Ukraina sõja kolmandal aastal?