Paraku on see nii, et initsiatiiv püsiv Vene vägede käes mitu kuud. Vene väed liiguvad suurte kaotuste hinnaga aeglaselt edasi. Põhjuseks on asjaolu, et ukrainlastel ei ole piisavalt laskemoona. Ei ole piisavalt suurtükimoona ega rakette, et venelasi lüüa. Kuigi venelased on seal kaotanud nii mehhaniseeritud pataljoni lahingugruppe ja kümneid tanke, liiguvad ikkagi edasi. Surve on igal poole, aga praegu on tulipunkt Tšassiv Jar, selline maastikku valitsev kõrgustik, mida venelased ründavad ja plaan on võtta ära ikkagi suur tööstuslinnastik Slovjansk ja Kramatorsk ning liikuda edasi. Venelased on pannud Tšassiv Jari ründama eliitüksused - 11. õhuründe brigaad Burjaatiast ja 98. õhudessantdiviis, keda kasutatakse jalaväena, aga nende väljaõpe ja lahingumoraal on kõrgem kui tavalisel Vene jalaväel. See on tõesti murettekitav.