Sotsidel üllatusi pole, aga tugevaid kandidaate on.

Sotside nimekiri ei paku tõesti üllatusi, aga see on väga tugev nimekiri ja tundub, et Marina Kaljuranna täht särab Euroopa kontekstis endiselt, kuigi ta vahepealsetel aegadel Eestis väga silmapaistev pole olnud. Samas näitas EMOR-i küsitlus märtsi keskpaigas, et ta on kõige populaarsem kandidaat ja sotsidel on päris hea võimalus saada rohkem kui üks koht.

Millised võiksid olla Keskerakonna võimalused?

Keskerakonna jaoks on võtmetähtsusega, kas valima suudetakse tuua venekeelne valija. Eestikeelset valijat neil ju praktiliselt enam järele jäänud ei ole. See ärakukkumine on olnud jõhkralt järsk. Euroopa valimistega on see eripära, et valimisaktiivsus on võrreldes kohalike ja ka riigikogu valimistega oluliselt madalam ja venekeelse valija valimisaktiivsus on veelgi madalam. Kui kandideerima peaks ka Aivo Peterson, võib Keskerakonna häältesaak veelgi väiksem olla. Samas on Keskerakonnal siiski reaalne võimalus saada Jana Toomi näol koht europarlamenti.

Kuigi selle parlamendi põhiteemaks saab kindlasti julgeolek, soovib Isamaa keerata kampaania selliseks, et oleme kõik praeguse valitsuse vastu, kas see võika õnnestuda?

Eks see sõltub sellest, mis meil toimub. Mis toimub väliskeskkonnas, mis toimub julgeolekuteemadega. Praegused trendid pigem toetavad seda, et domineerib julgeolekuteema. Me kuuleme iga päev, et Ukrainas on seis kehvem ja see foon toetab pigem julgeolekuteemat. Lähis-Ida võimalik suur sõda on samuti miski, mis tõstab julgeolekuteemat. Nii et see rahvusvaheline foon toetab pigem julgeolekuteema esilpüsimist. Teisalt on oluline ka see, mis toimub siseriiklikult ehk ega need maksu ja eelarvemured kuhugi ära kao. Kui tulevad taas tigedad vaidlused maksude teemal, siis aitab see esile tuua siseriiklikke muresid. Samuti võib ka mingeid skandaale juhtuda.

Arvestada tuleb aga sellega, et Euroopa valimiste valimisaktiivsus on madalam ja osalevad pigem need, kes on Euroopa asjadega rohkem kursis ja motiveeritud. Eestis on Euroopa Liidule enamuse inimeste poolt tugev toetus ja neil inimestel on ka suurem motivatsioon valima minna, sest nemad saavad paremini aru, miks seda Euroopa Parlamenti üldse vaja on. Neid inimesi on aga võimalik motiveerida just julgeolekuteemaga. Nende seas, kes peaksid Isamaa juhitud umbusaldusteemale taha tulema, võib olla rohkem selliseid inimesi, kes on Euroopa Liidu suhtes ükskõikse ja neid on ka raskem valimistele välja tuua.