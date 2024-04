Peamine takistus on siiski valimisõigus. Sotsid ütlesid juba teisipäeva õhtust alates koos meiega, et hea küll, me võime selle sätte sinna panna. Nii jabur ja kohatu kui see ka oleks, ehkki teema on oluline, siis oleme me välja pakkunud, et äkki saama panna üheskoos üldise väärtushinnangu seal paika. Umbes nii, et kolme erakonna jaoks on see teema oluline ja selle küsimusega minnakse edasi ning sotsiaaldemokraadid lisavad juurde, et nende jaoks on see ka tähtis, aga nad on eri meelt. Kui Isamaa ütleb selle kompromissi peale, et nemad tahavad, et riigis hakataks koalitsioonilepingut muutma, siis see ei ole võimalik. Nii et kui nad otsustavad need läbirääkimised kraavi ajada, siis selle vastu meil mingit rohtu ei ole. Väga kahju, me oleme proovinud neile selles küsimuses vastu tulla, pakkudes mitut kompromissettepanekut ja erinevat sõnastust, aga me ei kirjuta sinna, et läheme põhiseadust muutma.