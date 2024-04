Praeguseks on need tegurid kõik pöördunud. Inflatsioon on aeglustunud ja ostujõudu on inimestel rohkem. Seda pärsib küll intressikulude suurenemine, nii et eluasemelaenu eest tuleb rohkem maksta, aga praegu juba oodatakse, et intressimäärad võiksid hakata langema. Energiakulud on alla tulnud ja tööstusstatistikast on ka näha, et mõned energiamahukad sektorid, mis vahepeal oma tootmist piirasid, on taas kasvuteel. Ka ehitussektoriga seotud ettevõtted on hakanud saama uusi tellimusi. Ettevõtted, mis eksportisid varem Skandinaaviasse on nüüd teinud lepinguid ka muudesse riikides.

Milliste valikute ees on valitsus, kui praegune eelarve puudujääk on 3,5 protsenti, aga tuleval aastal juba 5,3 protsenti, kas tuleb kärpida, tõsta makse või teha mõlemat?

Keskpanga sõnum on siin ikka olnud, et see olukord tuleb viia tasakaalule lähemale. Kas seda teha läbi maksutõusude või kärbete, see on poliitikute otsus. Keskpank ei saa poliitikasse sekkuda ja öelda, kumba eelistada tuleb.