Harkivi puhul on see Venemaa poolt korraldatud kolmas õhurünnakute laine. Kuna ta on piirile väga lähedal, pääseb sinna ründama peamiselt õhutõrjeks mõeldud Vene S-300 raketisüsteemi rakettidega, mida saab kasutada ka maapealse sihtmärgi vastu ja mida õhutõrje ei suuda alla tulistada. Kiievisse ja kaugematesse kohtadesse need raketid Venemaa territooriumilt ei ulatu. Nii et Venemaa ründab Harkivit Venemaa territooriumilt. Ukrainlaste jaoks on probleemiks see, et sinna on ohtlik paigutada neid väga kalleid lääne süsteeme, sinna Harkivi linnale väga lähedale. Kui Ukraina tahab Harkivit kaitsta, peab ta mõtlema välja mingisuguse teistsuguse taktika, et kuidas suruda Vene õhukaitse sealt rindejoonest kaugemale. Vahepeal tundus, et nad suudavad seda droonirünnakutega teha ja mõnda aega oli Harkivis ka rahu, aga nüüd on tekkinud jälle mingisugune uus olukord ja Ukraina ei suuda enam ründavat poolt piirist piisavalt kaugele suruda. Õhutõrjet oleks kindlasti ka vaja, aga sellest üksi ei piisa.