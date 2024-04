Koalitsioonikõnelustelt kostus korraks ka see, et linna rahaasjad on kehvemas seisus, kui algul arvati. Samas on eelarve olemas ja seal on tulude ja kulude osas näha, et eelarve miinuses ei ole, olete omavahel selgeks teinud, et kus need halvad rahaasjad siis on?

Eelarves on tõesti näha, kas see on miinuses või plussis ja tegelikult ka need läbirääkijad on meil ju enamasti volikogu liikmed, nii et suur pilt on meil kogu aeg ees olnud. Me oleme seda ju kogu aeg rääkinud ja saame nüüd ilmselt ka ühtemoodi aru, et suures plaanis on eelarve seis ikkagi hea. Eelarve tulud on suuremad kui kulud, linna laenukoormus ei ole väga suur, jääb sinna 25 protsendi kanti ning investeerimisvõimekus on täiesti märkimisväärne. Me isegi ei olegi suutnud neid investeeringuid plaanitud mahu ellu viia. See võib-olla ongi see küsimus, mis ehk partnereid kõige rohkem üllatas, aga see ei ole eelarveline küsimus, pigem on see juhtimise kvaliteedi küsimus, mille parendamine on samuti loodava koalitsiooni üks suuri eesmärke. Me peame tõhusamalt tegelema eelarvestrateegiaga, et kõigis valdkondades tekiks adekvaatne pikaajaline plaan.