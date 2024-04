MIS UUDIST? ⟩ Genialistide solist Ivar Põllu: öeldakse küll, et poliitika on halb teater

5. juulil toimub Tartu Lauluväljakul Genialistide viimane kontsert, pärast mida läheb ansambel laiali.

Põllu sõnul kontserdil kõiki lugusid siiski ei esitata. «Me oleme proovi teinud ja vaadanud, et kõiki lugusid ei kõlba 20 aastat hiljem esitada. Lood on sama head, aga meie enam ei ole sama head. Võib-olla on natuke naeruväärne, et me osasid laule ei esita,» ütles ta.

Põllu tunnistas, et Genialistide ansambel katkestas aastaid tagasi tegutsemise väga vaikselt, mistõttu tehakse viimane kontsert nii nagu oleksid nad laiali tahtnud minna juba toona – suurelt. «Me korraldame ise viimase kontserti nii, et me jääksime sellega ise rahule ja nii, et see oleks väärikas lõpp.»

Muuhulgas tunnistas Põllu, et teda huvitab poliitika küll, ent ta ei võta seda väga tõsiselt. «Öeldakse küll, et poliitika on halb teater, aga seal võetakse rolle ja kes kuidas siis selle rolli välja mängib.»

Samuti rääkis ta, et püüab end Ukrainas toimuvaga kursis hoida. «Esimese aasta lugesin väga suure innuga, siis vahepeal ei suutnud seda lugeda».

Põllu töötab küll Tartu Uue Teatri loovjuhina, aga tunnistab, et pole kaalunud varianti tuua midagi Ukraina teemalist lavale. «Me ei ole ise ka aru saanud, kuidas me sellega aidata saame. Lavakunstikooli lavastusest paremini ei saagi seda teha. 2022. aasta aprillis pidi meil tulema välja lavastus tühistamisest,» rääkis ta.

«Meil oli lavakujundus, et tühistatav tegelane oli punases ja teised olid sinise ja kollase värvi kombinatsioonis. Kui sõda algas, siis värvis olid juba poliitilised ning me pidime need ümber mängima, et midagigi jääks selle lavastuse enda sõnumist alles.»

Tema silmis sõltub olukorrast see, kui palju on teatril võimekust ühiskonda muuta. «Kui see on lavastus, mida käiakse vaatamas raha eest, siis tema võimalus muuta ühiskonda on väga väike. Kui teater suudab tekitada diskussiooni, siis ta suudab midagi muuta,» lausus Põllu.