SÕJASTUUDIO ⟩ Raivo Vare: venelased ilmselt valmistuvad pealetungiks Donbassis

Hull on olukord seetõttu, et õhurünnakute tõrjumiseks ei ole piisavalt vahendeid. Oleme näinud, et Kiievi ründekatsed väga õnnestunud ei ole. Mõnikord on mõni rakett läbi libisenud, aga üldiselt see enam ei õnnestu, sest õhukaitse on piisavalt tugev. Samal ajal teistes punktides õhukaitsevahendeid lihtsalt ei jätku ja Harkiv on kahjuks üks nendest. Ma kardan, et need rünnakud seal jätkuvad. Vene televisioon on näidanud uhkusega, kuidas nad valmistavad uusi juhitavaid suurpomme, mille puhul on üle mindud võimsamate versioonide peale. Neid ei ole ju nõukogude ajast saadik tehtud, siiani on need kõik võetud varust, pandud tiivad külge ja siis kasutatud. Nüüd nad aga tahavad tekitada uut võimsat lainet ja võimaluste aken selleks on neil nii kaua, kuni ükskord saabuvad uued hävitajad F-16. Nendel on võimekus rünnata nii öelda rindetaguses tsoonis pomme kohale toimetavaid Vene sõjalennukeid päris suur.