Sedapuhku on teenistusliku järelevalvega asi selge ja siin praegu neid märke ei ole, et see oleks kiusamine. Testmoodi on aga distsiplinaarjärelevalve puhul ja minu teada seda praegu algatatud ei ole. Distsiplinaarjärelevalve jaoks on tõesti vaja ajendit ehk siis seda, et on selgunud, et ametiisik on jätnud oma ametikohused täitmata või on käitunud vääritult. Prokuröride puhul on lisaks teenistuslikule järelevalvele ja distsiplinaarjärelevalvele ette nähtud ka kriminaalvastutus. Näiteks kui prokurör läheb kedagi süüdistama, teades, et see inimene süüdi ei ole. Sellisel juhul on see kriminaalkuritegu. Samuti nagu seegi, kui teades, et inimene on süüdi, jäetakse asi uurimata ja kohtusse viimata.