Mis juhtus pärast umbusaldust, kas andsite linnapea tooli asendajale üle?

Sellist sümboolset tooli üleandmist ei toimunud, aga kuna minu endises kabinetis oli päris palju raamatuid, siis see võttis küll aega, et oma asjad kokku korjata. Täna saan ma soovida uuele linnapeale ja uuele linnavalitsusele vaid edu. Arvan, et uut linnavalitsust ootavad ees päris suured väljakutsed. Esiteks see, kuidas omavahel kokku leppida ja teiseks, kuidas end asjadega viia. Kui keegi küsib, siis mina olen valmis nõu andma, sest Keskerakonna huvides on, et uus koalitsioon jätkaks neid projekte, mida me oleme alustanud. Paraku räägivad nad praegu vaid tasuta ühistranspordist loobumisest, linnaosade ühendamisest ja sellest, et vaadata tuleks, mis Kõlvarti kapi taga peidus on.

Mis seal siis peidus on?

Mina ei ole vaadanud, mis kapi taga on, aga nüüd on neil see võimalus olemas.

Tundub et võimuvahetust ei põhjustanud mitte teie tegemised, vaid pigem asjaolu, et Keskerakond on liiga kaua Tallinnas võimul olnud ning lisaks soovisid teie kukutamist endised erakonnakaaslased?

Kui käib võitlus võimu nimel, siis ideoloogia ei oma tähtsust. Ma ütlen veel kord, tähtis on matemaatika ja matemaatika andis praegu võimaluse meid kukutada ning mis siin salata, päris suurt rolli mängisid ka meie endised erakonnkaaslased. Ma siiski loodan, et nad mõistavad, et mõned juriidilised kohustused jäävad neile ka pärast seda, kui nad vahetavad silti. Nii et kui riigikohtust tuleb Porto Franco asjas süüdimõistev otsus, siis vastutus on mitte erakonnal kui kaubamärgil, vaid ikkagi konkreetsetel inimestel, kes kuulusid erakonna juhatusse. Rääkimata nendest inimestest, kes olid kitsas ringis, kus päriselt otsuseid tehti.

Kes on need inimesed, kellel on veel vastutus?

Kindlasti vastutab endine erakonna esimees Jüri Ratas, endine aseesimees Tanel Kiik, aga ka endine erakonna volikogu esimees Tõnis Mölder, samuti juhatuse liiga Taavi Aas. Nendel kõigil on juriidiline vastutus. Sealhulgas ka minul, ka mina olin juhatuse liige. Nii et siis peame me seda juriidilist vastutust jagama ja see pole kriminaalkorras määratud juriidiline vastutus, see on finantsiline vastutus organisatsiooni ees ehk MTÜ Keskerakonna ees.