Teine versioon on muidugi see, et rünnaku kas korraldasid või mängisid vähemalt kaasa Vene enda eriteenistused ja FSB. Me teame, et selline ajalugu on venelastel väga tugev, näiteks pommiplahvatused Moskva lähistel 1999. aastal. Just need olid ettekäändeks teise Tšetšeenia sõja alustamiseks. Need plahvatused olid tõepoolest üsna kindlalt FSB enda korraldatud, nii et seda versiooni ei saa ka välistada.