Kolmapäevases saates «Õhtu!» lõppevad Jüri, Robi ja Pireti seiklused Prahas tuuletunneli ja kojulennuga. On rahvusvaheline roosa päev! Eestlanna, keda tuntakse Roosa Leedi nime all, tutvustab meile miljoni euro väärtuses käekellasid ja oma roosamanna maailma, kus roosad on ka autod ja suvekodu. Karl-Erik Taukar hakkab bluusi laulma. Testime, kui hästi on ta teadlik Augustibluusi kurioossematest juhtumitest.