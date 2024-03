Pärtel-Peeter Pere: Me ei loo endale illusioone, et nüüd võib jalad seinale visata või et nüüd ongi sõda võidetud. Lahing on võidetud, aga sõda on alles ees. Me peame selle häälete enamuse pärast seisma aktiivselt kuni kohalike valimisteni välja. Keskerakond ju kaotas Tallinna võimu kaotamisega kõik. See on keskerakonna jaoks eksistensiaalne mure. Lisaks istub neil pea kohal ka see miljoni eurone Porto Franco trahv, nii et meil on tegemist erakonnaga, kellel on selg vastu seina, neil pole enam mitte midagi kaotada. Seega, me eeldame, et nad tegutsevad ja me valvame seda häälte enamust, mis meil on.