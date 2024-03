«Justiitsministri rolli võib erinevalt sõnastada. Kahjuks viimased paar kuud on justiitsministri rolli nähtud ainult suhetes prokuratuuriga, et mida ta võib teha ja mida mitte. See sasipundar tuleb ära lahendada,» lausus Jõks. Kõige olulisem justiitsministri roll on Jõksi sõnul see, kes peab kõik ministeeriumitest tulenevad seadusandlikud ideed laskma läbi tervemõistuse filtri.

«Miks on halb, kui on liiga palju seaduseid? Sest on liiga palju bürokraatiat. Riigikogu on otsustanud juba ammu, et Eestis peab vähenema seaduste arv,» rääkis Jõks. «Ministri üks roll on see, et ta peaks vähendama bürkoraatiat. Aga seda saab vähendada vaid siis, kui sa oled väga nõudlik,» kirjeldas Jõks.