Homme hommikul umbusaldatakse Tallinna volikogus Mihhail Kõlvartit. Kas umbusalduseks vajalike häälte arv tuleb kokku?

Ma tahaks loota. Selge on see, et otsusepall on sotsiaaldemokraatide käes, neil on see kaalumise koht. Ma arvan, et nad tegid 2021. aasta sügisel vea. Siis tegin ma ettepaneku, koondada teised jõud, et Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas lõpetada, aga toona see neile ei sobinud. Usun, et nad on saanud selle kahe aasta jooksul piisavalt õppetunde ja mõistavad, et tegid vale valiku.

Olete Lauri Läänemetsaga viimastel tundidel rääkinud. Mis see põhjus on, miks sotsid tahavad koos Keskerakonnaga Tallinna linnavalitsuses edasi olla?

Ei, ma ei ole viimastel tundidel temaga rääkinud, aga eks need ole pragmaatilised põhjused. Kui me vaatame Tallinna inimeste seisukohalt või Eesti seisukohalt, siis on see kindlasti kehv linnavalitsus, sest mul ei ole põrmugi veenvat arusaama selles, et see linnavalitsus tahab eestikeelsele haridusele üle minna. Teiseks tahab riigi valitsus kehtestada lademetes nii uusi riiklikke, aga ka kohalikke makse ja ma kardan, et nendega hakatakse lajatama ka Tallinnas. Näiteks maamaksu tõus, praegune linnavalitsus võiks sellega kaasa minna.

Kas neil erakondadel, kes praegu on otsustanud umbusalduse poole hääletada, on ka mingi nägemus, kuidas edasi minna. Kes saab endale linnapea koha?