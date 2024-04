Saates «Õhtu!» räägib endine pornosõltlane avameelselt, kui keeruline on sellest sõltuvusest vabaneda. Liis Lemsalu on tagasi tööl, uus laul on väljas ja tuleb meile külla koos kastitäite mälestustega. Lisaks külastame Prahas asuvat Alkeemia muuseumit.