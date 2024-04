Saates «ÕHTU!» küsime täna kahelt kultuurikriitikult küsimusi, millele soovivad vastuseid saada tuntud Eesti näitlejad, produtsendid ja režissöörid. Eesti on puukentsefaliiti haigestumises jõudnud Euroopas esikohale! Oma hirmutavat kogemust jagab naine, kes pidi pärast haigestumist õppima uuesti käima ja kirjutama. Külas on puudutuste koolitaja, kes õpetab õigesti puudutama ja räägib, millised on meeste 5 orgasmitüüpi.