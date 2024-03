See poolehoid oli temale kui arstile ja just selle pärast tulebki alati otsustada, kas sa tahad olla hea tohter või tahad sa haiglat juhtida. Ma olen seda mitmes väljaandes ka välja öelnud, et enamikes suurtes haiglates ei ole haigla juhid teps mitte tohtrid. Ka meie haiglal on olemas peaarst, väga tubli peaarst ja tema on tohter, kes tegeleb otseselt meditsiinipersonaliga. Haigla juht on näiteks Tartu kliinikumis endine finantstegelane, kes on juhtinud panka. PERH-is Tallinnas on haigla juht jurist ja ettevõtja. Tegelikult on need haiglad ilusti juhitud. Rõhutan veelkord, et meil oli doktor Kõrgevee arstina väga tubli, teda hinnati, aga haigla juhtimine oli üle kivide ja kändude. Ja kui te küsite, et kas eksimused olid nii rasked, siis kui on finantsdistsipliini rikkumine, on see alati raske. Ka siis, kui ta on väike. Meil praegu astus üks minister tagasi, aga sisuliselt ju rikkumist vaata et ei olnudki. Küsimus oli ju ainult osapooltega tehtud tehingutes, kusjuures rahaliselt ju midagi rikutud pole. Meil olid seal aga väga suured rahalised rikkumised. Toon siin ühe näite. Hankeid tehti ilma konkursita ja selle eest on tulnud juba kaks trahvi 10 000 eest. Nägin juba paberit, et veel üks 14 000 suurune trahv on veel tulemas. No kuidas võtta 24 000 ja see on ainult üks näide. On ka muid asju, aga ma ei hakkaks neid rohkem kommenteerima, sest sellega tegelevad praegu juba advokaadid ja pärast kompetentsed organid.