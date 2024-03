Lühike vastus on jah. Kuna ka Vene poolel napib suutükimoona, siis on nad hakatud kasutama rohkem õhutoetust. See on olnud efektiivne, aga tuleb koos riskidega ja Vene pool on kaotanud lennukeid. Kuidas täpselt on Ukraina neid lennukeid taevast alla võtnud, see on õnneks veel uduloori taga, sest muidu suudaks ka Vene pool oma toimetusi vastavalt ümber seada. Mitteametlikult on kuulda olnud ühe Patriot laskeseadeldise kaotusest Ukraina poolelt ja just rindele suhteliselt lähedalt. Kui see tõele vastab, siis võib eeldada, et just Patriotiga neid Su-34 ja Su-35 lennukeid alla lastigi. Nii et ka Ukraina on pidanud võtma riske ja tooma need väga tähtsad õhukaitseseadmed rindele lähemale, kus nad on haavatavad.