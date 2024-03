Saates Õhtu! on täna külas Henrik Normann, kes tegi Robile ettepaneku minna ümbermaailmareisile. Milline on elu läbi USAs läbimüüdud Apple Vision Pro prillide? Esimesed nendest on jõudnud Eestisse ning me saame neid proovida! Humoorikad ja intrigeerivad Pakendikeskuse reklaamid valiti Aasta Turundusteoks ning nüüd on neil hambus meie Robi!