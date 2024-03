OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Läänemets: mina võtaksin Kalle Laaneti asemel prokuratuuri uurimise hoopis laiemalt ette

See auk on nii suur ja kui keegi arvab, et väikeste asjadega saab midagi lahendada, siis ei saa ja tulemus on see, et me saame järgmisel aastal kuulda, kuidas Euroopa Liit algatab Eesti suhtes menetluse, sest me oleme rikkunud eelarvereegleid. Nii et see on tõsine asi ja see on ka põhjus, miks meie vaatest tuleks see eelarveküsimus ühe korraga kiiresti ära lahendada, et me ei peaks rohkem rääkima mingitest uutest maksudest. Aga me räägime, sest nägemused on erinevad ja eks me peame siis seda ühisosa otsima. Ma ei ole kindel, et me aprillis taas maha istudes lahenduse leiame.