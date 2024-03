OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kalle Kilk: Estlink 2 rikkekoht on nii sügaval maa all, et füüsiliselt sinna ligi ei pääse

Ega me selles ka täna 100 protsenti kindlad ei ole, saame ka praegu rääkida sellest 99-protsendilise kindlusega, kuna rike asub kohas, kuhu tegelikult kaablile füüsiliselt ligi üldse ei pääsegi. Me näeme seda kusagil paarisaja meetri kauguselt kahelt poolt, aga koht ise on nii sügaval maa all sellises keskkonnas, mida lihtsalt lahti kaevata ei ole võimalik. Kaabli parandamine võtab nii kaua aega seetõttu, et üks poolekilomeetrine lõik sellest tuleb uuesti täiesti nullist ehitada.

Seda me siiamaani ei tea, mis see põhjus on, aga meil on oma kahtlusi jah. See lõik asub rannikul mere ja maismaa ühenduskohas, kus ranniku profiil on hästi tugevalt langev ja tundub, et seal on ka mitte päris stabiilsed pinnasekihid. Geoloogilised uuringud olid seal tehtud ja see oli kõik kaabli ehitamise ajal teada, paraku ei olnud nendest uuringutest näha, et pinnasekihid selles kohas liiguvad. Ega see ole ka praegu tegelikult näha. Aga me tahame olla sada protsenti kindlad, et kui me nüüd paneme sinna uue kaabli, siis välistaks uue kaabli paigaldamise konstruktsioon seda tüüpi rikke tekkimise võimaluse, mis võiks siis olla tingitud nendest pinnasekihtide liikumisest. See ongi geoloogiliselt raske koht ja tulebki natuke inseneriteadust sinna juurde panna.