SÕJASTUUDIO ⟩ Ramon Loik: Putini tagasivalimisega võib Kremlis suurema mõju saavutada võimuladviku agressiivsem pool

Kui palju dikteerivad Venemaa tegemisi eriteenistused?

Eriteenistused on ajalooliselt olnud ebaproportsionaalselt hästi rahastatud. Kuna nad tegutsevad Kremlile lojaalselt, on neil suhteliselt vabad käed tegutseda ka välismaal. Me juhime ka oma ülevaates «Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule» tähelepanu sellele, et Vene eriteenistuste agressiivsus lääne suunal on oluliselt kasvanud ja vahendeid nad ei vali. Nii et me peame tõsiselt mõtlema, kuidas oma sisejulgeolekusse rohkem panustada, et nende väljakutsetega toime tulla. Sest ükskõik milline stsenaarium nendest meie poolt selles raportis kirjeldatutest ka ei realiseeruks, tähendab see jätkuvalt julgeolekuväljakutseid Eestile.

Venemaa puhul ühtegi head arengut meie jaoks ilmselt ei tule?

Meie jaoks küll mitte. Putini stsenaarium on, et Venemaa saaks selliseks autokraatseks suurvõimuks, mille analoog võiks olla Hiina Rahvavabariik. Venemaa kasutab väga agressiivset mõjutustegevust, et lõhkuda lääne ühtsust ja pidurdada abi Ukrainale. Me näeme kahjuks, et nad on olnud selles ka mõneti edukad. Nii et kõik sellised Putini impeeriumi taastamise sammud on need, mida Kreml oma vaimusilmas näeks ja kuhu nad praegu ka liiguvad.