Tallinnas on viis ülelinnalise vastuvõtuga kooli ja 8 kooli, kus on ülelinnalise vastuvõtuga klass. Seega on nendel vanematel võimalus proovida saada last mõnesse neist koolidest. Meie Tallinna haridusametis peame lähtuma seadusest ja seadus ütleb, et me peame määrama lapsele kodule kõige lähemal asuva kooli, võttes arvesse, kas seal on veel selle pere lapsi. See viimane on väga kaalukas argument, mida me alati ka arvestame. Kolmandaks on alles vanema soov konkreetse kooli osas. Teatud linnaosades on seda soovi võimalik täita, teatud linnaosades aga mitte, eriti kui räägime kesklinnast, Põhja-Tallinnast või Haaberstist. Lapsevanemate eelistusi me arvestame nii palju kui võimalik. Kui mõnda kooli on soovijaid rohkem, siis meie saame lähtuda rahvastikuregistri andmetest ehk siis peame vaatama ajas tagasi, et kelle rahvastikuregistri sissekanne on varajasem.