Kui tõenäoline on, et erakond paneb esinumbriks Jana Toomi?

Eks ma jõuan jälle jutuga sinna, kust alustasin. Me ei ole veel lõplikult otsustanud ja seda peavadki tegelikult otsustama piirkonnad, kes praegu osaliselt ka kandidaate esitavad, ning volikogu peab ära kinnitama nii koosseisu kui ka järjestuse. Ehk siis see on tegelikult volikogu töö.

Tallinnas olete praegu võimul koos sotsidega ning kindlasti olete kursis nende juttudega, et Keskerakond tuleks võimult kõrvaldada?

Et võtame näiteks Kõlvartil pea maha. Eile ju ütles üks Reformierakonna liige, et tema tahab lausa Kõlvarti pead.

Kui kindel on teil siiski Tallinnas võimuliit sotsidega? Olete veendunud, et sotsid teid ei reeda?

Vaadates Tallinna valitsemise ajalugu, siis on siin olnud ju igasuguseid reetmisi. Ma arvan, et Tallinna inimeste jaoks on kõige olulisem, et oleks stabiilne linnavalitsus ja et ei tehtaks selliseid rumalusi, nagu tehakse riigis. Tallinna inimene kindlasti ei soovi, et Reformierakonna valitsus tuleks ka Tallinnasse, sest kui ei saada riigis hakkama, kuidas siis saadakse Tallinnas hakkama.

Mis puudutab praegust koalitsiooni, siis ma arvan, et meil on väga hea koostöö oma partneri sotsiaaldemokraatidega. Meil on valdavalt ühised vaated ja ka sotsiaaldemokraadid on kinnitanud, et koostöö Keskerakonnaga sobib neile. Ega ma ei näe praegusele koalitsioonile ka alternatiive. Koalitsioonide lagunemiseks on ju mitmeid võimalusi, Tallinna puhul võivad nii Keskerakond kui sotsid öelda, et meil ei klapi, aga praegu on see klapp olemas. Ma arvan, et kui Reformierakond nii jätkab, tuleb riigis väga varsti olukord, kus kõik poliitilised jõud riigikogus koonduvad ja saadavad Reformierakonna varumeeste pingile.

Kas te tõesti usute, et riigikogus suudetakse koos EKREga moodustada koalitsioon ja visata välja Reformierakond?

Jah, sest ma küsin vastu, et sama juttu ju räägitakse kogu aeg Tallinna kohta. Tallinna puhul millegipärast usutakse, et kõik jõud koonduvad Keskerakonna vastu ja suudavad neljakesi moodustada koalitsiooni. Teoorias jah, ja ka riigikogus on see teoreetiliselt võimalik. Kas see praktikas realiseerub? Pigem mitte. Teoorias on need võimalused alati olemas, aga kõik oleneb juhtivast jõust. Riigis on näha, et see juhtiv jõud Reformierakond ei ole käitunud kõige mõistlikumalt.